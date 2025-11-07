Цим рішенням Дніпро показало приклад громадянської відповідальності, заявила мовна омбудсманка

Виконавчий комітет Дніпровської міської ради запровадив мораторій на використання російськомовного культурного продукту в публічних місцях Дніпровської громади. Це сталося після звернення Уповноваженої із захисту державної мови та мешканців міста, повідомила 7 листопада мовна омбудсманка Олена Івановська.

Мораторій діятиме до моменту повного припинення окупації території України. Рішення спрямоване на захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків русифікації.

«Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії», – наголосила Олена Івановська.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Кремль вимагає зробити російську другою державною мовою в Україні для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати мирний процес. Президент наголосив, що «у нас є державна мова – українська».