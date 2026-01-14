Рятувальники ліквідували пожежу після атаки

Російські війська в ніч на середу, 14 січня, масовано атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок обстрілу мешканці залишилися без тепла і води. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, аварійні відключення від енергопостачання відбулись для більш ніж 45 тис. абонентів та понад 700 будинків залишились без теплопостачання. Були проблеми і з водою.

Наслідки ліквідували всю ніч. Пожежу, що виникла, загасили працівники ДСНС. На ранок 14 січня ситуацію з електропостачанням стабілізували.

«Зараз у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють», – додав Вілкул.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки Росії пошкоджені підприємства та житлові будинки.

«Ввечері ворог спрямував ракети на Дніпровський район. Вночі атакував безпілотниками Кривий Ріг. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. БпЛА агресор спрямував і на Павлоград, Тернівку та Вербківську громаду. А ще – на Шахтарське Синельниківського району. Є пошкодження на територіях підприємств», – розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 13 січня, російські окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок атаки у місті пошкоджене консульство Польщі.