Росіяни атакували термінал «Нової пошти» та дитячий санаторій у Харкові, є загиблі
Четверо людей загинули внаслідок російської атаки
У ніч на вівторок, 13 січня, російські війська атакували безпілотниками та ракетами дитячий санаторій у Харкові та термінал «Нової пошти» у передмісті. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Вночі російські «шахеди» влучили у дитячий санаторій в Шевченківському районі міста. На місці атаки спалахнула пожежа.
Також Росія вдарила по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова.
«Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м2», – розповіли рятувальники.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.
Відомо, що внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова загинуло четверо людей, ще шестеро мешканців отримали поранення різного ступеня важкості.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 12 січня, росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками, унаслідок чого частина Пересипського району міста залишилась без електропостачання.