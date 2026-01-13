Росіяни розгромили термінал «Нової пошти» під Харковом

У ніч на вівторок, 13 січня, російські війська атакували безпілотниками та ракетами дитячий санаторій у Харкові та термінал «Нової пошти» у передмісті. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Вночі російські «шахеди» влучили у дитячий санаторій в Шевченківському районі міста. На місці атаки спалахнула пожежа.

Також Росія вдарила по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова.

«Сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м2», – розповіли рятувальники.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Відомо, що внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова загинуло четверо людей, ще шестеро мешканців отримали поранення різного ступеня важкості.

