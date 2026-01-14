Ухилянти дедалі частіше намагаються незаконно потрапити на територію Білорусі

У Білорусі допитують українських чоловіків призовного віку, яким вдається незаконно перетнути кордон, про пересування української військової техніки, місця влучань російських ракет і безпілотників. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та «Білоруського розслідувального центру».

Чоловіки, яким вдалося втекти до Білорусі, розповідають у телеграм-чатах, що після втечі на території країни допити є обов’язковими для всіх. Ймовірно, їх проводять представники білоруських чи російських спецслужб.

«Там у кімнату заходиш, за маленьку решітку сідаєш. Тебе закривають і починають розмову. Це або КГБівець, або ФСБівець», – розповів один із чоловіків журналістам.

Під час цих розмов у втікачів намагаються випитати про місця дислокації українських підрозділів і маршрути переміщення військової техніки. Відмовитися від відповідей фактично неможливо.

Публічний представник білоруської організації BelPol Володимир Жигар зазначив, що потік ухилянтів вигідний режиму Алєксандра Лукашенка.

«Цих людей беруть під контроль, після чого їх справді відвозять, умовно кажучи, до кордону з Європейським Союзом. Тому що їхня основна мета, по суті, вже виконана – це збір інформації», – додав він.

Розслідувачі також з’ясували, що українські чоловіки мобілізаційного віку дедалі частіше намагаються незаконно потрапити на територію Білорусі, щоб уникнути служби. У 2025 році за незаконну спробу перетину державного кордону України з Білоруссю прикордонники затримали 1424 чоловіків. Це вчетверо більше, ніж у попередньому році (326 людей), і в 356 разів порівняно з 2023 роком (4 людини). Більшість з них затримували на прикордонних територіях Рівненської та Житомирської областей, рідше – у Волинській, Київській та Чернігівській областях.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що зростання кількості спроб втечі через Білорусь пов’язане з діяльністю організованих злочинних груп, які допомагають прокладати маршрути нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, у грудні Шацький районний суд Волинської області визнав мешканця Волині винним у державній зраді через співпрацю із представниками спецслужб Білорусі та передачу їм даних про прикордонну інфраструктуру. Зокрема, фортифікаційні, оборонні споруди.