Росіянка вербувала чоловіків з арабських країн, а потім погрожувала їм

Колишня російська вчителька Поліна Азарних обманом вербує чоловіків з арабських та азійських країн на війну проти України. Про це повідомив 13 січня ВВС.

Росіянка, яка має телеграм-канал на понад 20 тис. підписників, обіцяє чоловікам нібито річні контракти на військову службу в «елітному міжнародному батальйоні». Вона вербує чоловіків переважно з Сирії, Єгипту та Ємену, запрошуючи їх вʼїхати до Росії для вступу на військову службу.

Для того, щоб укласти контракт, чоловіки надсилали їй свої паспортні дані. За словами завербованих, росіянка переконувала їх, що вони уникнуть бойових дій та матимуть тилові посади. Крім того, жінка не пояснювала, що вони не зможуть звільнитися після року служби, а також погрожувала їм.

Один із завербованих сирійців розповів, що знайшов телеграм-канал Азарних після того, якщо його обдурили з працевлаштуванням у Москві. Вона зустріла його та ще 14 громадян Сирії в аеропорту та відвезла до вербувального центру в Брянську.

Чоловіки уклали річні контракти з російською армією, які передбачали щомісячну зарплату. Зазначається, що усі контракти укладалися російською мовою, яку жоден із сирійців не розумів.

Після цього Поліна Азарних забрала в них паспорти з обіцянкою оформити сирійцям російське громадянство. Після цього шахрайка запевнила, що вони не потраплять на фронт, якщо заплатять їй по 3000 доларів з одноразових виплат під час вступу на службу.

Втім, після того, як їй передали гроші, через місяць ошукані опинилися на передовій. За словами одного з сирійців, вони пробули 10 днів на навчанні та не мали жодного військового досвіду. Через рік служби їм автоматично продовжили контракт.

Коли сирієць намагався відмовитися від участі в бойових діях, його командири погрожували йому увʼязненням та вбивством. Сама ж Поліна Азарних надіслала іноземцю відео, на якому вона спалює його паспорт.

Колишня російська вчителька дала коментар журналістам, назвавши їхню роботу непрофесійною та пригрозивши судовим позовом за наклеп. Щодо скарг іноземців вона заявила, що «наші шановні араби можуть запхати свої звинувачення собі в дупу».

BBC виявив ще два акаунти в Telegram арабською мовою, які пропонують схожі варіанти вступу до російської армії. Один містить пости із запрошеннями та списками імен, інший рекламує великі вступні платежі за вступ до «елітного батальйону».