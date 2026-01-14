Львів'янин Іван вдруге пішов з лікарні додому своїми ногами

У 79-річного львів’янина двічі виникала загроза ампутації ніг. І двічі судинним хірургам Університетської лікарні ЛНМУ вдавалося врятувати його кінцівки. Зовсім недавно чоловік потрапив на операційний стіл з масивною кровотечею уражених вен. Її вдалося зупинити за допомогою інноваційного методу з використанням лазера.

Уперше на операційний стіл до судинних хірургів чоловік потрапив 15 років тому з гострою ішемією обох кінцівок, яку спричинило недостатнє кровопостачання. За тодішніми протоколами, щоб урятувати життя пацієнта, необхідно було ампутувати обидві ноги. Та лікарі вирішили поборотися за кінцівки пацієнта і провели реконструкцію артерій, пустивши кров в обхід уражених судин. Та це не дало бажаного результату. Натомість ефект дали експериментальні препарати для потужного розрідження крові, які перевели загрозливу ішемію в хронічну форму, повідомили у медзакладі.

І, можливо, чоловік більше не потрапив би на операційний стіл судинних хірургів, якби не шкідлива звичка: він викурює по 2–3 пачки цигарок на день. Через цю звичку хвороба почала прогресувати. До артеріальної патології додалася венозна, з’явилися трофічні виразки на шкірі, а згодом і варикозна хвороба. Через ці недуги шкіра на ногах стала надто тонкою та вкрилася виразками. З уражених вен відкривалися масивні кровотечі, кров била фонтаном, і зупинити її в домашніх умовах було практично неможливо.

«Вихід був один, ідучи на ризик втрати кінцівки, за допомогою малоінвазивного втручання перекрити судини, що кровили», – каже судинний хірург Тарас Кобза.

Це інноваційний метод. Через невеликий прокол у шкірі лазерний світловод вводять в уражену вену. Лазер нагріває її стінки і під дією температури судина склеюється, а кров перенаправляється через інші, здорові судини. Раніше цей метод застосовували переважно для косметичних втручань або лікування незначних патологій.

Операція тривала годину. Реабілітація чоловіка пройшла успішно, він вдруге пішов додому своїми ногами.