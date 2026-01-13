У поліклініці на Сихові завершили ремонт і облаштування безбар'єного входу
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 січня
У чвівторок, 13 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розслідують привласнення грошей. Міська рада надала документи слідчим щодо ремонтів у таборі «Старт».
- Оновлений і доступний вхідний хол. У Львові відремонтували четверту міську поліклініку.
- Снігопади і травматизм. У Львові зберігається нестабільна зимова погода.
- Тепер із власним житлом. У Львівській міській раді 13 сиротам вручили ключі від квартир.
