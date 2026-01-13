У чвівторок, 13 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Розслідують привласнення грошей. Міська рада надала документи слідчим щодо ремонтів у таборі «Старт». Оновлений і доступний вхідний хол. У Львові відремонтували четверту міську поліклініку. Снігопади і травматизм. У Львові зберігається нестабільна зимова погода. Тепер із власним житлом. У Львівській міській раді 13 сиротам вручили ключі від квартир.

