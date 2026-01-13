Ангар перебуває на балансі «Львівелектротрансу»

Львівська міська рада провела виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка ухвалила відремонтувати аварійний ангар старого трамвайного депо на перехресті вул. Вітовського – Героїв Майдану. Ангар багато років орендував музей «Ретро гараж», однак договір оренди закінчився. Про це 13 січня повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Йдеться про старе трамвайне депо на вул. Вітовського, 57 у Львові, більшість будівель якого у 2018 році передали інвесторам під створення креативного простору Lem Stantion. У проєкт ревіталізації увійшли два ангари із трьох. Їх уже відремонтували і готують до відкриття.

Водночас третій ангар, крайній зі сторони вул. Героїв Майдану, перебував у оренді музею «Ретро гараж». Сама будівля належить ЛКП «Львівелектротранс». Багато років ангар не ремонтували й не підтримували в належному стані, що призвело до аварійності конструкцій.

Під час огляду 13 січня комісія ТЕБ і НС виявила, що дерев’яні конструкції ангара вкриті грибками, дірками, і втратили свою несучу здатність. Також там зруйновані окремі вертикальні балки, які тримають покрівлю, тож є загроза, що дах може не витримати снігового навантаження. Комісія ухвалила провести оперативні аварійно-відновлювальні роботи та доручила департаменту освіти і культури напрацювати концепцію облаштування на цій локації культурно-освітнього простору.

Фото ЛМР

«Ще у 2019 році, коли проводили ґрунтовні дослідження для проведення першої черги реновації цього всього комплексу, аналізували тоді і конструкції цієї зали – третього ангара. Ми переглянули попередні дослідження і проаналізували стан зараз і бачимо, що багато елементів даху хитаються, багато дерев’яних елементів покриті грибками і втратили свою несучу здатність. Також окремі вертикальні дерев’яні колони змістилися і не стоять рівно, а похилені», – розповів під час засідання комісії головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За його словами, у критичному стані бокова стіна ангара від вул. Героїв Майдану – є проникнення води вздовж усієї стіни, що руйнує як саму стіну, так і підмиває фундамент.

Додамо, що представники музею «Ретро гараж» упродовж місяця мають звільнити ангар від своїх експонатів. 15 грудня музей повідомив про закриття.

Решту території колишнього депо перетворили на креативний простір, зокрема в колишніх адмінбудівлях відкрили коворкінг, офіси, кафе та зали для проведення подій. Навпроти ангарів облаштували громадський простір, а самі ангари готують до відкриття.