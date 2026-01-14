Розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням рівнів безпекового ризику громад

У 2026 році передбачено 5 млрд грн на укриття у закладах загальної середньої освіти. Як повідомило міністерство освіти і науки, подати заяву на отримання субвенції можна із 12 до 22 січня, виконавши перелік вимог.

Які навчальні заклади можуть отримати субвенцію:

військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою;

спеціальні заклади освіти;

заклади освіти, у яких навчається не менше ніж 200 учнів;

заклади освіти, що є єдиними в громаді та працюють у очному або змішаному форматі.

Розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням рівнів безпекового ризику громад:

дуже високий – 40%;

високий – 35%;

помірний і задовільний – 25%.

Умови отримання субвенції для закладів загальної середньої освіти:

дистанційне або змішане навчання. Заклад зі змішаною формою – 10–90% учнів очно. Заклад з дистанційною формою – до 10% учнів очно;

обов’язкова наявність проєктно-кошторисної документації та її експертизи; кошторисна частина проєкту (її остання редакція) має бути зареєстрована в ЄДЕССБ не раніше за 15 серпня 2025 року.

відсутність пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення вже триває чи не потребує будівельних робіт;

відсутність укриттів (окрім найпростіших) або наявність тих, що потребують капітального ремонту чи реконструкції;

можлива реалізація протягом декількох років із зазначенням суми на поточний рік у заявці. Для об'єктів, що фінансувалися раніше, завершення має відбутися протягом 2026 року.

Першочергово будуть профінансовані проєкти, що фінансувалися у 2023-2025 році та рівень готовності яких становить не менше ніж 60%, а також не потребують збільшення кошторисної вартості в частині, що фінансується з держбюджету.

Також військові ліцеї або ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою будуть мати пріоритет.

На сайті МОН можна прочитати детальну інструкцію, як подати заявку на отримання державної субвенції.