Є перелік вимог: як школам отримати гроші на облаштування укриттів
Розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням рівнів безпекового ризику громад
У 2026 році передбачено 5 млрд грн на укриття у закладах загальної середньої освіти. Як повідомило міністерство освіти і науки, подати заяву на отримання субвенції можна із 12 до 22 січня, виконавши перелік вимог.
Які навчальні заклади можуть отримати субвенцію:
- військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою;
- спеціальні заклади освіти;
- заклади освіти, у яких навчається не менше ніж 200 учнів;
- заклади освіти, що є єдиними в громаді та працюють у очному або змішаному форматі.
Розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням рівнів безпекового ризику громад:
- дуже високий – 40%;
- високий – 35%;
- помірний і задовільний – 25%.
Умови отримання субвенції для закладів загальної середньої освіти:
- дистанційне або змішане навчання. Заклад зі змішаною формою – 10–90% учнів очно. Заклад з дистанційною формою – до 10% учнів очно;
- обов’язкова наявність проєктно-кошторисної документації та її експертизи; кошторисна частина проєкту (її остання редакція) має бути зареєстрована в ЄДЕССБ не раніше за 15 серпня 2025 року.
- відсутність пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення вже триває чи не потребує будівельних робіт;
- відсутність укриттів (окрім найпростіших) або наявність тих, що потребують капітального ремонту чи реконструкції;
- можлива реалізація протягом декількох років із зазначенням суми на поточний рік у заявці. Для об'єктів, що фінансувалися раніше, завершення має відбутися протягом 2026 року.
Першочергово будуть профінансовані проєкти, що фінансувалися у 2023-2025 році та рівень готовності яких становить не менше ніж 60%, а також не потребують збільшення кошторисної вартості в частині, що фінансується з держбюджету.
Також військові ліцеї або ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою будуть мати пріоритет.
На сайті МОН можна прочитати детальну інструкцію, як подати заявку на отримання державної субвенції.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter