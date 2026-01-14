У результаті стрілянини загинув один російський військовий

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася перестрілка між російськими військовослужбовцями та бойовиками підрозділу «Ахмат». Про це у середу, 14 січня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Інцидент стався поблизу місцевого клубу «Гуси-Лебеді». Конфлікт спалахнув на побутовому ґрунті та швидко переріс у збройне протистояння.

«Наші агенти, які діють безпосередньо в лавах окупаційних військ у Маріуполі, повідомляють подробиці кривавого інциденту, що стався біля місцевого клубу “Гуси-Лебеді”. Черговий вечір “відпочинку” загарбників завершився перестрілкою на ґрунті міжнаціональної неприязні», – йдеться у повідомленні.

У результаті стрілянини загинув один російський військовий, ще один боєць «Ахмата» зазнав тяжких поранень.

Джерела зазначають, що після інциденту окупаційне військове керівництво намагається приховати обставини події.

«На тлі того, що Путін офіційно оголосив 2026 рік “роком дружби народів”, інформація про міжнаціональну різанину в самому центрі “визволеного” міста виглядає для Кремля вкрай незручною. Військове керівництво намагається всіма способами зам’яти справу», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що у Маріуполі росіяни затримали українського підлітка, звинувативши його у державній зраді.