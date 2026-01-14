Ініціатива передбачає оновлення правопису, створення правничого глосарія, розробку унікального національного шрифту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук представив проєкт постанови «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». Ініціатива передбачає оновлення правопису, створення правничого глосарія, розробку унікального національного шрифту.

Як повідомила Верховна Рада, 12 січня під час засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Руслан Стефанчук, як один з майже 50 ініціаторів проєкту постанови, представив масштабну ініціативу, яка покликала усунути наслідки радянської русифікації.

«Ідея охоплює не лише оновлення термінології, а й розробку унікального національного шрифту, який буде використовуватись у державних документах. У своєму виступі він підкреслив, що сучасне українське законодавство нерідко виглядає як своєрідна «калька». Формально написане українськими словами, воно, однак, часто базується на логіці та граматичних конструкціях, притаманних російській мові. Такий підхід, за його словами, є проявом русифікації, що залишається помітною в законодавчій практиці», – вказано на сайті ВР.

Серед основних напрямків:

оновлення правопису (після консультацій із Кабміном та науковими інституціями, фіналізація роботи над українським правописом очікується до 1 березня 2026 року);

(після консультацій із Кабміном та науковими інституціями, фіналізація роботи над українським правописом очікується до 1 березня 2026 року); створення правничого глосарія (спільно з мовознавцями та юристами планується розробка єдиної бази термінів українського законодавства, щоб позбутися канцеляризмів та русизмів, які десятиліттями вкорінювалися в юридичну практику через радянський вплив).

У проєкті постанові акцент також зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Зокрема, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, наприклад, Peterburg або Izhitsa, в офіційних актах і на державних відзнаках України. Постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту.