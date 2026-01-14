На Волині затримали виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, оскільки він за хабарі втручався в облік військовозобов’язаних та знімав їх з розшуку. Про це повідомило Державного бюро розслідувань, у середу, 14 січня.

За інформацією ДБР, виконувач обов’язків начальника знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволяло чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.

Посадовець пообіцяв зняти «клієнта» з розшуку за 3 тис. доларів – хабар мав отримати двома частинами. Під час першої передачі грошей посадовець отримав 1,5 тис. доларів, проте під час одержання другої частини хабаря його затримала поліція.

Начальнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція проводить обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також перевіряють інші можливі факти одержання хабарів.

Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.