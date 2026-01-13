Придбаний автомобіль працівник ТЦК оформив на підставну людину

Заступника начальника Рівненського ОТЦК та СП викрили на корупційній схемі. Військовозобовʼязаний оплатив підозрюваному більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander за зняття з розшуку в системі «Оберіг». Як повідомили у понеділок, 12 січня, журналісти-розслідувачі видання «Четверта влада», викритий посадовець – керівник Вараського районного ТЦК Ігор Стецюк.

За інформацією Офісу генпрокурора та ДБР, у грудні 2025 року заступник начальника Рівненського обласного ТЦК та СП через підлеглого посередника запропонував порушнику мобілізаційного обліку зняти його з розшуку в системі «Оберіг» за оплату більшої частини вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови.

Сума хабаря становила 12 тис. доларів. За даними слідства, частину грошей посадовець додав власноруч. Куплений автомобіль оформили на підставну людину, однак фактично ним користувався підозрюваний.

Журналісти звернули увагу, що на оприлюднених ДБР фото є напис «Вараський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки».

Фото з обшуків у Вараському РТЦК

Інтер’єр кабінету збігається з фото, раніше опублікованими на офіційній фейсбук-сторінці Вараського ТЦК, де на знімках фігурує Ігор Стецюк.

Ігор Стецюк в кабінеті

Згідно з декларацією за 2024 рік, Ігор Стецюк виконував обов’язки керівника Вараського районного ТЦК і одночасно обіймав посаду заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП.

9 січня 2026 року у Рівненському апеляційному суді сформували склад суду для розгляду апеляції у кримінальному провадженні, де прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного повністю збігаються з даними Ігоря Стецюка.

Скриншот із сайту судової влади

Окрім того, журналісти звернули увагу на фото дружини посадовця Маріанни Стецюк у соцмережах. Вони зауважили схожість браслета на її руці з прикрасою, яку видно на жінці на фото, оприлюднених ДБР, а також подібні риси зовнішності. Зокрема, руді пасма волосся.

Колаж ДБР та Маріанна Стецюк

Маріанна Стецюк також є військовослужбовицею. На своїй фейсбук-сторінці вона зазначає, що служить у Збройних силах України з грудня 2024 року. Проте у декларації Ігоря Стецюка за 2024 рік ця інформація не згадана.

У декларації посадовця за 2024 рік зазначений лише один автомобіль – Range Rover Sport 2006 року випуску, який належить його дружині. Водночас у липні 2025 року Маріанна Стецюк повідомляла в соцмережах, що більше не володіє цим авто. Після цього на її фото та відео фігурує автомобіль Audi, який у декларації не зазначений.