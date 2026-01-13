Паркування, що заважає руху трамваїв, може обійтися водієві в круглу суму

Під час снігопадів у Львові зросла кількість водіїв, які порушують правила паркування і перешкоджають руху громадського електротранспорту. За таке порушення водій має не лише оплатити штраф, роботу евакуатора та послуги зі зберігання машини на арештмайданчику, а й компенсацію за простій трамвая. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Управління безпеки та вуличної безпеки Львівської міськради.

Порушення правил паркування, за словами чиновників, впливає на:

затори в місті – трамвай не може рухатися і зупиняє весь транспортний потік;

підвищений ризик аварій – маневрування водіями в умовах снігу та ожеледиці значно збільшує ймовірність ДТП;

роботу комунальних та екстрених служб – блокується рух снігоприбиральної техніки та служб, які поспішають на виклики;

простій трамвая, що обраховується з моменту його зупинки до повного відновлення руху та залежить від кількості трамваїв на лінії, кількості вагонів, часу простою та пасажиропотоку.

Скільки доведеться заплатити за порушення

За порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів накладається штраф у розмірі 680 грн.

Окрім того, через неправильне паркування виникає небезпека та перешкода для руху іншого транспорту, тож автомобіль підлягає евакуації на арештмайданчик.

До штрафу додається ціна евакуації, що залежить від ваги транспортного засобу і становить від 2 234 грн до 3 165 грн. Зберігання авто на майданчику коштує 270 грн за добу у випадку перебування до семи днів і 50 грн за добу з восьмого дня.

Збитки від зупинки трамваїв розраховують в кожному випадку індивідуально. Це залежить від часу простою, кількості трамваїв, що зупинились через авто, та від втраченого доходу кожного трамвая за годину роботи.

Які найчастіші проблеми з паркуванням

«Ми розуміємо, що сніг може засипати трамвайні колії. Перед тим, як припаркувати автомобіль, водіям необхідно звертати увагу на розташування трамвайних колій, контактної мережі та оцінювати, чи справді обране місце є безпечним та не створює перешкод для руху інших учасників дорожнього руху», – йдеться в повідомленні Управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

Найчастіше водії порушують пункт 15.10 (д) ПДР – заборона стоянки в місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливлює рух інших транспортних засобів. А також – пункт 15.9 (б) ПДР: стоянка на трамвайних коліях.

Окрім того, йдеться про порушення схеми паркування на паркувальних майданчиках, коли водій може помилково вважати, що до трамвайної колії залишається достатньо місця, хоча паркування не за схемою фактично блокує рух.