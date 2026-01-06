У Львові за минулий рік зафіксували понад 50 тис. порушень паркування

Управління безпеки та вуличної інфраструктури оприлюднило статистику, де траплялося найбільше порушень правил зупинки, стоянки та паркування у Львові за 2025 рік.

Найбільша кількість повідомлень про порушення впродовж минулого року інспектори зафіксували на таких вулицях:

вул. Коперника – 8 499 випадків,

вул. Гнатюка – 6 608 випадків,

вул. Пилипа Орлика – 5 222 випадки

вул. Валова – 4 685 випадків

вул. Пекарська – 4 682 випадки

вул. Смаль-Стоцького – 4 580 випадків

вул. Січових Стрільців — 4 107 випадків

вул. Гавришкевича – пл. Данила Галицького – 3 943 випадки

вул. Наливайка – 3 834 випадки

вул. Скорика – пл. Маланюка – 3 577 випадків

На цих вулицях водії найчастіше отримували штрафи за несплату парковки на платних майданчиках та паркувались у зоні дії знаку 3.34 «Зупинка заборонена». Цей знак забороняє зупинку і стоянку авто, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (а також розвантаження чи завантаження вантажу). Знак «Зупинка заборонена» найчастіше встановлюють на вулицях, де неправильна зупинка може заблокувати дорожній рух або створити небезпечні ситуації для інших. Штраф за порушення становить від 340 грн до 680 грн.

«На жаль, найбільш гостро неналежне паркування впливає саме на центральну частину міста та прилеглі вулиці. Більшість з них мають обмежену прохідність, а неправильно припарковані автомобілі створюють додаткове навантаження на ці вулиці. І тут нам дуже важливо змінювати свідомість водіїв, адже зі свого боку інспектори постійно працюють на найпроблемніших ділянках», – повідомляють в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури.

В управлінні наголошують, що порушення правил паркування призводять до заторів, створюють аварійні ситуації та впливають на рух, безпеку та життя мешканців.