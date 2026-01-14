Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру

Росія у грудні 2025 року здійснила низку кібератак на енергосектор Польщі. Через що країна ледве не лишилась без електроенергії. Про це у вівторок, 13 січня, повідомив віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня 2025 року. Ситуацію ускладнювала несприятлива погода.

«Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії», – зазначив міністр.

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомляв, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. Проте Гавковський запевнив, що польські інституції добре підготовлені, тому причин для паніки немає.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Польщі викрили мережу російських та білоруських кібердиверсантів. Вони намагалися спричинити політичний, військовий та економічний параліч у країні.