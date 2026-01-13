Землю в районі Пилипця придбали за вдесятеро заниженими цінами компанії з орбіти Льовочкіна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перевірить переможців торгів із продажу 460 га землі на полонині Боржава на Закарпатті. Раніше стало відомо, що землю купили за мінімальною ціною компанії, повʼязані з народним депутатом від ОПЗЖ Сергієм Льовочкіним.

У вівторок, 13 січня, у пресслужбі АРМА повідомили, що конфісковану землю на Боржаві виставили на продаж ще 2024 року. Обʼєкти конфіскували у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим. Тоді АРМА розраховувало отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

Усі аукціони відбувалися автоматично через державну електронну систему «Prozorro.Продажі». З кожними торгами ціна лотів знижувалася, через що в результаті 8 січня 460 га землі продали за 89,5 млн грн – більш ніж вдесятеро дешевше. Таким чином, одна сотка землі коштувала в середньому близько 2000 грн.

«Головне завдання АРМА — повернути арештовані активи в економіку України, щоб кошти від їх реалізації працювали на державу та на потреби оборони країни. Міжнародне право прямо забороняє self-laundering — коли пов’язані зі злочином особи через аукціони або підставні компанії намагаються повернути собі активи, отримані незаконно. Такі схеми визнаються недійсними та неприйнятними в міжнародній правозастосовчій практиці», – повідомили у пресслужбі АРМА.

В агентстві повідомили, що наразі триває стадія перевірки переможців. АРМА наголосило, що жоден актив не передадуть особам, які мають обмеження чи заборону на його набуття чи користування. Якщо такі обставини виявлять, результати торгів скасують, а землю виставлять на повторний продаж.

Нагадаємо, 8 січня Ділянку площею понад 26,7 га за 5,4 млн грн при стартовій ціні 10,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він також купив ще один лот площею 199,1 га, сплативши 39,1 млн грн замість початкових 75,2 млн грн. Третю ділянку – 234,77 га – за 45 млн грн (при стартовій ціні 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

Вінграновський та Власюк – кінцеві бенефіціари компаній, які входять у «корпоративну групу родини Льовочкіних». Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що Льовочкін планує реалізацію проєкту гірськолижного курорту «Боржава».