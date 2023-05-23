Володимир Зеленський у День морської піхоти ВМС України відвідав військових на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський під час раптового візиту на фронт у вівторок, 23 травня, оголосив про створення корпусу Морської піхоти. Це передбачає, зокрема, створення нових бригад морської піхоти, оснащених сучасною зброєю.

«Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти», – заявив президент, якого процитувала його прес-служба.

Зеленський розповів, що в Україні буде сформовано нові бригади морської піхоти, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Нагадаємо, 23 травня, у День морської піхоти, президент відвідав ділянку фронту в районі Мар’їнки та Вугледара на Донеччині. Під час цього візиту він поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди.

Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові президент надав звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу. За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.