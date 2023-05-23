На якій ділянці фронту президент зустрівся з військовими, він не уточнив

Президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом на фронт. Він поспілкувався з українськими військовими та привітав їх з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ, повідомив у вівторок, 23 травня, Володимир Зеленський.

Президент нагородив військовослужбовців за службу та привітав їх з професійним святом. Володимир Зеленський поспілкувався з українськими захисниками на лінії оборони Вугледар — Мар'їнка на Донеччині.

«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну», – написав Володимир Зеленський.

Також під час цього візиту він оголосив про створення в Україні корпусу морської піхоти.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, де нагородив оборонців міста державними нагородами, зокрема орденом «Золота Зірка». Крім того, президент відвідав на Донеччині госпіталь, у якому лікують поранених українських військових, зокрема захисників Бахмута. Володимир Зеленський поспілкувався з ними та нагородив державними відзнаками.