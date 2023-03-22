Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Бахмутському напрямку з військовими

Президент України Володимир Зеленський відвідав військових ЗСУ на передових позиціях Бахмутського напрямку. Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками та нагородив їх державними нагородами, зокрема орденом «Золота Зірка».

Про візит Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок повідомили у прес-службі президента України у середу, 22 березня. Володимир Зеленський в межах робочої поїздки у Донецьку область заслухав доповіді про перебіг подій на Бахмутському напрямку та поспілкувався з українськими військовими.

«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив українським захисникам державні нагороди. Зокрема, орденом «Золота Зірка» Володимир Зеленський нагородив капітана та артилериста Іллю Вергуна, якому надали звання Героя України.

Крім того, президент відвідав на Донеччині госпіталь, у якому лікують поранених українських військових, зокрема захисників Бахмута. Володимир Зеленський поспілкувався з ними та нагородив державними відзнаками.

«Відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Дякую за захист України і бажаю швидкого одужання. Хочу подякувати представникам Медичних сил Збройних Сил України за фаховість, за роботу», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський вже вдруге відвідав Бахмут під час повномасштабної війни. Перший візит відбувся 20 грудня 2022 року – тоді президент неочікувано відвідав місто, яке вже стало найгарячішою точкою фронту, та нагородив військових.