Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Серед іншого, Україна отримала мостоукладач Biber і 14 гусеничних всюдиходів BV 206
Світ — Юрій Братюк, 0 0
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У понеділок, 2 жовтня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини.
До пакету допомоги увійшли:
- мостоукладач Biber;
- 14 гусеничних всюдиходів BV 206;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танкових тягачів HX81 і 12 причепів до них;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового зв'язку;
- 21 машина прикордонної охорони;
- 1 202 інфузійних насоси;
- 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 239 криптофонів;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 тис. захисних окулярів.
Згідно з даними міністерства економіки Німеччини, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро, що робить Україну найбільшим одержувачем німецького озброєння.
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