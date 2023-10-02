У понеділок, 2 жовтня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

До пакету допомоги увійшли:

мостоукладач Biber;

14 гусеничних всюдиходів BV 206;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танкових тягачів HX81 і 12 причепів до них;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку;

21 машина прикордонної охорони;

1 202 інфузійних насоси;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

239 криптофонів;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 тис. захисних окулярів.

Згідно з даними міністерства економіки Німеччини, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро, що робить Україну найбільшим одержувачем німецького озброєння.