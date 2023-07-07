САУ Zuzana 2 від Словаччини для військових України

Словаччина виготовить для України 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 та розпочне виробництво цих гаубиць спільно з Україною. Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова у п’ятницю, 7 липня, на прес-конференції в Братиславі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Укрінформ».

«Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, також розпочнеться спільне виробництво боєприпасів», – зазначила Чапутова.

Зеленський наголосив, що Україна та Словаччина разом можуть стати «донорами глобальної захищеності людей».

«Підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць «Zuzana 2». Звичайно, ми працюємо заради і інших спільних виробництв – виробництва снарядів, виробництва гармат...», – сказав Зеленський.

Словаччина також висловила бажання долучитися до гуманітарного розмінування України.

Нагадаємо, Словаччина активно допомагає Україні зі зброєю. Зокрема, передала зенітно-ракетні комплекси С-300. Також завод Konstrukta Defence, що розташовано у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, ремонтує і модернізовує військову техніку української армії, яку було пошкоджено в боях з силами РФ. Konstrukta Defence спеціалізується в основному на виробництві, ремонті та обслуговуванні артилерійських знарядь та ракетних установок.

Що відомо про САУ Zuzana 2

Zuzana 2 – 155 мм колісна САУ виробництва словацької компанії ZTS Special. Це розвиток попередньої версії Zuzana калібру 155 мм, яка стала похідною від чехословацької 152 мм САУ SHkH vz.77 DANA.

Виробництво САУ Zuzana у Словаччині було налагоджено у 1990-х роках. Zuzana 2 є модернізованою версією цих САУ.

Як і попередні зразки, Zuzana 2 також побудована на колісному шасі TATRA 8x8. Екіпаж складається із чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за три хвилини. Словацька артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км.