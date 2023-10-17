На відео видно запуск щонайменше двох ракет

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео першої української атаки американськими далекобійними ракетами ATACMS. Ракети залучили у ніч на вівторок, 17 жовтня, під час атаки на аеродроми росіян у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

«ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги», – прокоментував відео Валерій Залужний.

На короткому ролику видно, як із землі запускають щонайменше три ракети ATACMS.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах, розташованих поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Пізніше у прес-службі ССО підтвердили, що під час атаки на аеродроми було знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів.

Окрім того, було пошкоджено злітні смуги ворожих аеродромів.

Того ж дня газета The Wall Street Journal повідомила, що ЗСУ атакували Бердянськ та Луганськ американськими ракетами ATACMS, невелику кількість яких США таємно передали Україні. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та заявив, що далекобійні ракети вже показали себе на фронті.