Валерій Залужний показав роботу ракет ATACMS
Ракети залучили під час атак на ворожі аеродроми у Луганську та Бердянську
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео першої української атаки американськими далекобійними ракетами ATACMS. Ракети залучили у ніч на вівторок, 17 жовтня, під час атаки на аеродроми росіян у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.
«ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги», – прокоментував відео Валерій Залужний.
На короткому ролику видно, як із землі запускають щонайменше три ракети ATACMS.
Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах, розташованих поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Пізніше у прес-службі ССО підтвердили, що під час атаки на аеродроми було знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
- пускова установка ППО;
- склад боєприпасів.
Окрім того, було пошкоджено злітні смуги ворожих аеродромів.
Того ж дня газета The Wall Street Journal повідомила, що ЗСУ атакували Бердянськ та Луганськ американськими ракетами ATACMS, невелику кількість яких США таємно передали Україні. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та заявив, що далекобійні ракети вже показали себе на фронті.