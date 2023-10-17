В ніч на 17 жовтня, під час ударів по аеродромах в Бердянську і Луганську було знищено 9 російських гелікоптерів. Про це повідомила прес-служба ССО.

Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони.

У результаті удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів;

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.