ЗСУ знищили девʼять гелікоптерів під час ударів по аеродромах Луганська і Бердянська
Під час ударів по аеродромах також було знищено великі склади з боєприпасами і систему ППО
В ніч на 17 жовтня, під час ударів по аеродромах в Бердянську і Луганську було знищено 9 російських гелікоптерів. Про це повідомила прес-служба ССО.
Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони.
У результаті удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
- пускова установка ППО;
- склад боєприпасів;
- пошкоджено злітні смуги аеродромів;
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.