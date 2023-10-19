Запуск ракет ATACMS, якими було завдано удару по російській авіації в Бердянську

З'явилися супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ. Фото опублікував проект «Схеми».

На знімках з Planet Labs за 18 жовтня, можна помітити місця ураження на аеродромі. На супутниковому фото помітно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

фото «Схем»

Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.

фото «Схем»

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах, розташованих поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Того ж дня газета The Wall Street Journal повідомила, що ЗСУ атакували Бердянськ та Луганськ американськими ракетами ATACMS, невелику кількість яких США таємно передали Україні.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та заявив, що далекобійні ракети вже показали себе на фронті.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS, подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».