Газета повідомила про невелику кількість ракет дальністю до 160 км

Під час атаки на аеродроми у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську, яка відбулася у ніч на 17 жовтня, Україна використала американські далекобійні ракети ATACMS. Озброєння начебто передали США протягом останніх кількох днів, повідомила у вівторок, 17 жовтня, газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Бердянська та Луганська, підтвердивши, що ATACMS були залучені до атак.

«Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали», – заявив Володимир Зеленський у черговому зверненні.

Згодом Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ATACMS. США зазначили, що ЗСУ отримали модифікацію ракет із дальністю 165 км.

За даними WSJ, протягом кількох останніх днів Сполучені Штати таємно передали Україні невелику кількість ракет ATACMS. Співрозмовник WSJ зазначив, що Україна нібито отримала ракети з модифікацією дальності ураження до 160 км.

Інформацію про передачу далекобійних ракет поширило видання Politico ще у серпні 2023 року, додавши, що це суперечить заявам адміністрації Байдена. Зазначимо, раніше у Білому Домі неодноразово відкидали можливості надати Україні далекобійне озброєння. 17 жовтня Politico повідомило із посиланням на двох співрозмовників, що після вагань США таки надали ATACMS.

«Поставка та використання ракет на полі бою знаменує значне нарощування оборони України, вперше надаючи силам Києва можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту. Президент Джо Байден вагався щодо доставки ATACMS через побоювання ескалації конфлікту. Передача ракет вказує на те, що розрахунок адміністрації змінився після повільного українського контрнаступу», – повідомило видання.

Нагадаємо, 17 жовтня ССО повідомили про атаку на ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську. За даними спецпризначенців, під час операції українські захисники змогли знищити дев’ять вертольотів росіян, великі склади з боєприпасами та систему ППО. Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00. Точної інформації про загиблих та постраждалих військовослужбовців РФ немає, проте, за даними ССО, втрати складають десятки осіб.