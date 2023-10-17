У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Вночі на 17 жовтня Збройні сили України нанесли успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу окупованих Бердянська та Луганська», – зазначається у повідомленні.

Водночас, у зведенні Генштабу вказано, що минулої доби в результаті ракетних ударів знищено два російські вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів, а також артсистема противника.

Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зʼявилися фото з вибухами нібито у Бердянську.

P.S. В ССО згодом уточнили, що внаслідок удару було знищено 9 гелікоптерів, спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах, пускову установку ППО і склад боєприпасів.