Ураження аеродромів російських сил важливе для України, адже там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту і з допомогою протитанкових керованих ракет можуть вражати військову техніку українських сил, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нещодавні удари ЗСУ по аеродромах Бердянська і Луганська.

«Що, як і чим було уражено я не маю можливості вам про це говорити. Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті і на передній лінії», – сказав Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» у вівторок, 17 жовтня.

За його словами, росіяни намагаються тримати вертольоти ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. Він також додав, що в окупантів вертолітна техніка й відповідне озброєння сучасніші.

«[В окупантів]є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас», – констатував Ігнат.

За його словами, щоб захистити усі важливі для Росії об’єкти, військове командування РФ повинне мати достатню кількість засобів ППО, а це «не завжди вдається».

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб окупаційних військ. Подробиць у Генштабі не навели. А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська. Вночі жителі цих міст чули вибухи.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 318 літаків та 317 гелікоптерів.