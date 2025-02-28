Функціонал та акаунти застосунку перенесуть на платформу Microsoft Teams

Технологічна корпорація Microsoft припинить роботу застосунку обміну дзвінками та повідомленнями Skype. Програму закриють після 21 року його роботи, повідомили на сторінці Skype.

«Щоб оптимізувати наші безкоштовні комунікаційні пропозиції, щоб ми могли легше адаптуватися до потреб клієнтів, у травні 2025 року ми припиняємо роботу Skype», – повідомили на сайті застосунку.

Функціонал та акаунти у застосунку безкоштовно перенесуть на платформу Microsoft Teams. Користувачі програми зможуть здійснювати безкоштовні дзвінки, обмінюватися повідомленнями та отримувати спільний доступ до файлів.

Водночас у Microsoft Teams не перенесуть можливість здійснювати дзвінки на внутрішні та міжнародні номери. За словами віцепрезидента з продуктів Microsoft Аміт Фулай, ця функція була актуальною, поки голосовий зв’язок через IP був недоступним, а мобільні тарифи залишалися дорогими.

Застосунок припинить свою роботу 5 травня. Skype працював 21 рік.