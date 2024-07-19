Масштабні проблеми спостерігаються у низці програм та сервісів світу

У п’ятницю, 19 липня, велика кількість глобальних компаній та сервісів зазнала технічного збою. Збій пов’язаний з некоректною роботою сервісів Microsoft, повідомила низка світових ЗМІ.

За даними Bloomberg, збої розпочалися на комп’ютерах із програмним забезпеченням Windows, на яких була встановлена одна з найбільших кібербезпекових програм CrowdStrike, яка працює як антивірус. Компанія з кібербезпеки CrowdStrike підтвердила агентству, що комп'ютери, на яких встановлено її програмне забезпечення, мають проблеми з раптовим вимкненням операційної системи Windows.

Внаслідок масштабного збою низка аеропортів призупинили польоти, оскільки немає зв’язку, а також перейшли на ручне оформлення пасажирів. Зокрема, польоти припинили авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines та Turkish Airlines та низка аеропортів по всьому світу.

Через збій також фіксуються проблеми у роботі ЗМІ. Зокрема, після збою у системі від мережі відключився британський телеканал SkyNews. Збій відбувся у в роботі Лондонської фондової біржі та світових банках.

Проблеми в роботі спостерігаються у касових апаратах низки компаній – зокрема, в Японії американський фастфуд McDonald's призупинив роботу близько третини своїх магазинів по всій країні.

Як уникнути збоїв у роботі Microsoft на комп’ютері

У пресслужбі Держспецзв’язку розповіли, що робити в разі проблеми із запуском комп’ютерів на операційній системі Windows та мають програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Для відновлення роботи необхідно:

завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;

перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

Знайти файл з назвою «C-00000291*.sys», і видалити його;

Перезавантажити комп’ютер або сервер.

«Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації», – повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Зазначимо, глобальний ІТ-збій також вплинув на компанії та сервіси в Україні – зокрема, з проблемами у роботі стикнулися «Нова пошта», Sense Bank та Vodafone.