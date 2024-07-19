Проблеми зі зв'язком спостерігають користувачі оператора Vodafone

У п’ятницю, 19 липня, компанія «Нова пошта» повідомила про збій у роботі системи обслуговування клієнтів. Крім того, збої у роботі зафіксували у Vodafone та SenseBank.

У пресслужбі «Нової пошти» повідомили про технічні збої в системі з обслуговування клієнтів, зокрема видачі посилок. У компанії зазначили, що причиною цьому стало програмне оновлення.

«Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось – обовʼязково проінформуємо», – повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

Крім того, про збої у роботі додатка Sense SuperApp повідомили у пресслужбі Sense Bank. Через «незаплановану технічну перерву» у додатку не працює низка сервісів:

Відображення продуктів, карток та рахунків;

Перекази та обмін валют;

Оплата послуг;

Покупка облігацій та автоцивілки;

Відкриття депозитів та кредитів;

Збірки та довідки.

У соцмережах повідомили, що збій відбувся і в роботі мобільного оператора Vodafone. Користувачі оператора не можуть здійснювати дзвінки, також немає мобільного інтернету. У пресслужбі Vodafone повідомили, що некоректна робота мобільного зв’язку та інтернету спричинена глобальним ІТ-збоєм, який відбувся через некоректну роботу Microsoft.

Доповнено. «Нова пошта» повідомила про відновлення роботи всіх клієнтських систем та сервісів. На відновлення компанії знадобилося менш ніж 20 хвилин.