У Чехії нагадують місцевим, що війна в Україні триває

У столиці Чехії наприкінці жовтня стартувала соціальна кампанія, що нагадує місцевим – війна в Україні ще не завершилася. Її ініціатори показують, як виглядали б чеські міста, якби бойові дії відбувалися тут.

Чеське медіа Paměť národa повідомило, що з 23 жовтня у Празі можні побачити банери, на яких зобразили війну в Чехії. Проєкт реалізували у співпраці з креативною агенцією OAK, яка створила серію зображень про чеські вулиці зруйновані війною. Такі банери вставили з метою нагадати місцевим про те, що війна близько, і Україна потребує допомоги.

«Я завжди пишалася тим, яку хвилю солідарності ми, чехи, здатні підняти, щоб допомогти там, де це потрібно. Ми це довели відразу, коли почалася російська агресія проти України. Але хвилю підтримки потрібно зберігати й далі, підтримуючи Україну. Адже цим ми робимо внесок і у власну безпеку», – сказала Тереза Свєракова, співзасновниця агенції OAK.

Кампанія також підтримує збір коштів «Допоможіть Україні разом із Paměť národa», що фінансує гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни.

Як зазначають ініціатори, завдяки підтримці людей вдалося вже зібрати 75% від необхідної суми на обладнання для українських медиків на фронті. Крім того, чеська фундація Benetheo подвоює кожен внесок, зроблений у межах цієї кампанії.