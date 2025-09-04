У середу, 3 вересня, уряд Чехії затвердив програму допомоги Україні на 2026-2030 роки. У її межах країна щорічно виділятиме на відновлення України 1 млрд крон, що становить близько 40 млн євро. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії.

Уряд Чехії 3 вересня схвалив, що в рамках програми відновлення України з 2026 по 2030 роки будуть щорічно виділяти 1 млрд крон. Відомо, що ця програма діє з 2023 року, і Чехія має намір й надалі використовувати її для відновлення України.

У міністерстві зазначили, що половину цієї суми передаватимуть через Національний банк розвитку на співфінансування європейських проєктів. У березні Євросоюз затвердив два проєкти на суму 4 млрд крон, які дозволять чеським підприємцям брати участь у відновлені критичної інфраструктури та модернізації лікарень в Україні.

Ще 500 млн крон йтимуть на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Чеське відомство наголошує, що за цю допомогу насамперед прагнуть забезпечити медичну допомогу, доступ до освіти, енергії та тепла, розмінування територій, а також допомогу з кіберзахистом.

Нагадаємо, програма допомоги Україні від Чехії на 2023-2025 роки передбачала щорічне виділення 500 млн чеських крон.

17 вересня 2024 року Чехія взяла патронат над відновленням Дніпропетровщини. У пріорітеті три галузі – генерація енергії, водопостачання та сфера охорони здоров’я.