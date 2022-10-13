Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів про те, як його країна долучиться до відбудови України

Міністерства закордонних справ та промисловості й торгівлі Чехії в середу представили програму допомоги Україні на 2023-2025 роки, яка передбачає щорічне виділення 500 млн чеських крон (20,3 млн євро), повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Як пише «Європейська правда», програма допомоги охоплює гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти відбудови України.

«План передбачає залучення чеських компаній та рішень, які вже мають відмінну репутацію в Україні. Ми хочемо залучити як приватну сферу, так і некомерційний сектор», – сказав Ліпавський.

Він додав, що уряди Чехії та України обговорять подальші кроки на спільному засіданні в Києві, яке анонсувалося раніше.

Крім того, раніше міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що його країна хотіла б бути лідером у післявоєнній відбудові України, і головним завданням є забезпечення для цього європейських фінансів.