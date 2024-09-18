Чехія взяла патронат над відновленням Дніпропетровщини. У пріорітеті три галузі – генерація енергії, водопостачання та сфера охорони здоров’я. Про це 17 вересня повідомила пресслужба Міністерства громад і територій.

У вівторок, 17 вересня, під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та урядового уповноваженого Чеської Республіки з питань відновлення України Томаша Копечного обговорили започаткування постійної робочої групи, що працюватиме з проєктами відбудови Дніпропетровщини.

«Ми будемо дуже раді сфокусуватися на новому проєкті, який ми з вами погодимо, і докласти всіх зусиль там, де інші відмовляються це робити. Ми підтримуємо Україну та її мешканців, бо це вклад і в нашу безпеку», – зазначив чеський чиновник.

Відомо, що у межах підтримки Дніпропетровщини у 2023-2024 роках Чехія вже надала багатофункціональні медичні ліжка та дизель-генератори для Кривого Рогу, а також газові обігрівачі, медичне обладнання та станції очищення води – для Марганця та Нікополя.

Чехія також впроваджує низку проєктів у Харківській області, зокрема передала необхідне обладнання для підприємства «Харківські теплові мережі». Також країна надає Україні значну військову підтримку.

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністри Словенії та Чехії підписали Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Чехія ініціювала постачання Україні близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм), які у третіх країнах знайшов Петр Павел. Президент Чехії також закликав Євросоюз фінансово підтримати закупівлю снарядів для України. У липні стало відомо, що країна продовжить свою ініціативу з постачання Україні боєприпасів й на 2025 рік. До неї долучаться п’ятеро чеських виробників.

Також писали, що Чехія закупить за рахунок заморожених у ЄС російських активів снаряди для України.