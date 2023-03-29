Архімандрит закликав священників УПЦ (МП) залишитись у Лаврі під ПЦУ

Православна церква України призначила нового виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври. Ним став архімандрит Авраамій (Лотиш), який перейшов до ПЦУ у 2021 з УПЦ МП.

Про це повідомили у прес-службі ПЦУ в середу, 29 березня. В ПЦУ зазначають, що архімандрит Авраамій звернувся до митрополита Епіфанія з проханням призначити його на посаду намісника.

«Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ. Митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ», – повідомили у прес-службі ПЦУ.

Архімандрит Авраамій звернувся до уряду з проханням захистити священнослужителів ПЦУ від прихильників УПЦ МП. Крім того, новий намісник висловив надію, що священники Московського патріархату добровільно перейдуть до ПЦУ.

«Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних», – звернувся до служителів УПЦ МП отець Авраамій.

Нагадаємо, 10 березня Києво-Печерська Лавра розірвала договір оренди із УПЦ МП, яка перебувала на території церкви з липня 2013 року. За умовами договору, настоятелі УПЦ МП мають покинути територію Лаври до 29 березня 2023 року. Проте священники Московського патріархату виступили проти рішення Лаври та звернулися до президента України Володимира Зеленського. Президент не прийняв делегацію УПЦ МП, а згодом заявив, що Україна не допустить щоб у Росії залишилась можливість маніпулювати духовністю.

29 березня священники УПЦ МП оскаржили в суді своє виселення з Лаври. Таким чином настоятелі хочуть залишитися на території Лаври на час судового розгляду, але активно вивозять звідти своє майно. За даними «Радіо Свобода», УПЦ МП хоче вивезти все, що є у Лаврі, окрім мощей, оскільки вважає майно своїм – журналісти повідомляють, що у комплексі почали зникати ікони.