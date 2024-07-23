Верховна Рада має поновити засідання у серпні

Засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня, скасували. Парламент розпочне роботу у серпні. Перший законопроєкт, який планують розглянути у серпні, – щодо заборони УПЦ МП. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У вівторок, 23 липня, частина депутатів заблокувала трибуну. Вони вимагали винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією. Що фактично означає заборону дії Української православної церкви Московського патріархату. За словами нардепа Романа Лозинського, за цей законопроєкт готові були проголосувати 226 депутатів. Однак, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, під час погоджувальної ради фракція «Слуга народу» разом із «залишками ОПЗЖ» проголосували проти внесення цього питання у порядок денний. Депутати, які вимагали розгляду законопроєкту, заблокували трибуну.

В результаті, за словами Олексія Гончаренка, засідання Верховної Ради, які були заплановані на липень, скасували. Наступне засідання Ради має відбутися у серпні і розпочнеться воно із розгляду законопроєкту про заборону діяльності УПЦ МП.

«Слуги народу» хочуть ще раз продивитись цей законопроєкт, в них є пропозиція щодо двох правок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту», – написав Олексій Гончаренко.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 19 жовтня 2023 року читанні за заборону релігійних установ та організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема, йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. За заборону російських релігійних організацій проголосувало 267 народних депутатів.