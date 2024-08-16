Наступного тижня народні депутати мають голосувати законопроєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП

Комітет гуманітарної та інформаційної політики вніс остаточні правки до законопроєкту № 8371 «Про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією», що фактично означає заборону діяльності УПЦ МП. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка» із посиланням на голову комітету Микиту Потураєва.

За словами Микити Потураєва, комітет завершив працювати над законопроєктом вранці п’ятниці, 16 серпня. Наступного тижня його винесуть на голосування у Верховній Раді.

«Щодо урядового проєкту, то комітет зранку вніс остаточні правки, які ми відпрацювали разом зі спікером Русланом Стефанчуком. Голова Верховної Ради та погоджувальна рада запропонували насправді дуже хороші правки. Всі пам’ятають звернення президента Володимира Зеленського. Є чітка позиція у більшості народних депутатів. Це питання конституційного ладу та нацбезпеки, що ми і зазначили у законі. Тому цей проєкт, я переконаний, більшість нардепів у залі наступного тижня підтримає», – цитує «Голка» Микиту Потураєва.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, частина депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією. Як зазначає «Голка», проєкт профільний комітет підтримав навесні, але Апарат Верховної Ради до другого читання не оприлюднював текст протягом місяця. Він з’явився на сайті після звернення громадської ініціативи та профільного комітету.