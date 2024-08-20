У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією

33 депутати Верховної Ради України не підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією, який був сьогодні схвалений у другому читанні і вцілому. Більшість з тих, хто голосував проти, або утримався, є депутатами від «Платформи за життя та мир» (колишня ОПЗЖ), групи «Відновлення України» (частина – теж колишні представники ОПЗЖ), інформує рух «Чесно».

З «Платформи за життя та мир» (колишня «Опозиційна платформа – За життя») лише один депутат із 22 підтримав заборону РПЦ, 17 висловилися проти. Проти проголосували:

Юрій Бойко (ОПЗЖ);

Віталій Борт (ОПЗЖ);

Сергій Дунаєв (ОПЗЖ);

Юлій Іоффе (ОПЗЖ);

Володимир Кальцев (ОПЗЖ);

Олександр Качний (ОПЗЖ);

Олександр Колтунович (ОПЗЖ);

Сергій Ларін (ОПЗЖ);

Сергій Льовочкін (ОПЗЖ);

Михайло Макаренко (ОПЗЖ);

Григорій Мамка (ОПЗЖ);

Суто Мамоян (ОПЗЖ);

Михайло Папієв (ОПЗЖ);

Олександр Пузанов (ОПЗЖ);

Микола Скорик (ОПЗЖ);

Григорій Суркіс (ОПЗЖ);

Віктор Чорний (ОПЗЖ);

З усіх 18 депутатів депутатської групи «Відновлення України» в 7 було проти, 1 утримався та 2 не голосували. Проти голосували:

Анатолій Бурміч (група «Відновлення України»);

Анатолій Гунько (група «Відновлення України»);

Артем Дмитрук (група «Відновлення України»);

Сергій Лукашев (група «Відновлення України»);

Володимир Мороз (група «Відновлення України»);

Євгеній Шевченко (група «Відновлення України»);

Євген Яковенко (група «Відновлення України»);

Утримались:

Олег Воронько (група «Відновлення України).

У фракції «Слуга народу» законопроєкт підтримали 173 нардепи, проти було 4, утрималися троє. Проти проголосували:

Євген Брагар («Слуга народу»);

Артем Культенко («Слуга народу»);

Сергій Литвиненко («Слуга народу»);

Павло Халімон («Слуга народу»).

Утримались:

Степан Чернявський («Слуга народу»);

Георгій Мазурашу («Слуга народу»);

Роман Каптєлов («Слуга народу»).

Заборону РПЦ в Україні підтримали і 11 позафракційних депутатів (з 21). Один був проти, один не голосував, ще 8 відсутні. Єдиний голос «проти» дала позафракційна Вікторія Гриб.

Загалом інші політичні сили голосували наступним чином:

У «Європейській солідарності» 25 депутатів виступили «за», тобто всі присутні. Був відсутній 1 нардеп.

«Батьківщина» віддала за законопроєкт 17 голосів. Проти також не було нікого.

Законопроєкт підтримали і більшість депутатів фракції «Голос» – 18 з 20. Один не голосував, один був відсутній.

Від групи «Довіра» надійшло 11 голосів «за» з 19 (двоє не голосували, шість не було на засіданні).

«За майбутнє» – підтримали 9 із 17 (один нардеп не голосував, 7 не було у залі).

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в низки парламентарів під час голосування за заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією не спрацювали картки низки нардепів. Крім нього, картка не спрацювала в позафракційної Мар'яни Безуглої, «слуги» Іоношуса і Наталії Піпи («Голос»). Вони попросили врахувати їхні голоси.