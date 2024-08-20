Стало відомо, хто з нардепів голосував проти заборони російської церкви в Україні
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33 депутати Верховної Ради України не підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією, який був сьогодні схвалений у другому читанні і вцілому. Більшість з тих, хто голосував проти, або утримався, є депутатами від «Платформи за життя та мир» (колишня ОПЗЖ), групи «Відновлення України» (частина – теж колишні представники ОПЗЖ), інформує рух «Чесно».
З «Платформи за життя та мир» (колишня «Опозиційна платформа – За життя») лише один депутат із 22 підтримав заборону РПЦ, 17 висловилися проти. Проти проголосували:
- Юрій Бойко (ОПЗЖ);
- Віталій Борт (ОПЗЖ);
- Сергій Дунаєв (ОПЗЖ);
- Юлій Іоффе (ОПЗЖ);
- Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
- Олександр Качний (ОПЗЖ);
- Олександр Колтунович (ОПЗЖ);
- Сергій Ларін (ОПЗЖ);
- Сергій Льовочкін (ОПЗЖ);
- Михайло Макаренко (ОПЗЖ);
- Григорій Мамка (ОПЗЖ);
- Суто Мамоян (ОПЗЖ);
- Михайло Папієв (ОПЗЖ);
- Олександр Пузанов (ОПЗЖ);
- Микола Скорик (ОПЗЖ);
- Григорій Суркіс (ОПЗЖ);
- Віктор Чорний (ОПЗЖ);
З усіх 18 депутатів депутатської групи «Відновлення України» в 7 було проти, 1 утримався та 2 не голосували. Проти голосували:
- Анатолій Бурміч (група «Відновлення України»);
- Анатолій Гунько (група «Відновлення України»);
- Артем Дмитрук (група «Відновлення України»);
- Сергій Лукашев (група «Відновлення України»);
- Володимир Мороз (група «Відновлення України»);
- Євгеній Шевченко (група «Відновлення України»);
- Євген Яковенко (група «Відновлення України»);
Утримались:
- Олег Воронько (група «Відновлення України).
У фракції «Слуга народу» законопроєкт підтримали 173 нардепи, проти було 4, утрималися троє. Проти проголосували:
- Євген Брагар («Слуга народу»);
- Артем Культенко («Слуга народу»);
- Сергій Литвиненко («Слуга народу»);
- Павло Халімон («Слуга народу»).
Утримались:
- Степан Чернявський («Слуга народу»);
- Георгій Мазурашу («Слуга народу»);
- Роман Каптєлов («Слуга народу»).
Заборону РПЦ в Україні підтримали і 11 позафракційних депутатів (з 21). Один був проти, один не голосував, ще 8 відсутні. Єдиний голос «проти» дала позафракційна Вікторія Гриб.
Загалом інші політичні сили голосували наступним чином:
У «Європейській солідарності» 25 депутатів виступили «за», тобто всі присутні. Був відсутній 1 нардеп.
«Батьківщина» віддала за законопроєкт 17 голосів. Проти також не було нікого.
Законопроєкт підтримали і більшість депутатів фракції «Голос» – 18 з 20. Один не голосував, один був відсутній.
Від групи «Довіра» надійшло 11 голосів «за» з 19 (двоє не голосували, шість не було на засіданні).
«За майбутнє» – підтримали 9 із 17 (один нардеп не голосував, 7 не було у залі).
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в низки парламентарів під час голосування за заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією не спрацювали картки низки нардепів. Крім нього, картка не спрацювала в позафракційної Мар'яни Безуглої, «слуги» Іоношуса і Наталії Піпи («Голос»). Вони попросили врахувати їхні голоси.