У разі виявлення порушень діяльність релігійних організацій буде припинено через суд

Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) відчуватиме брак кадрів для проведення фахової експертизи тисячі парафій на наявність звʼязків із Росією. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Наталія Піпа у коментарі hromadske 22 серпня.

За словами депутатки, нині штат служби налічує 32 співробітники, яким потрібно буде оцінити вісім тисяч парафій. Ухвалений Верховною Радою закон передбачає, що ДЕСС має проводити релігієзнавчу експертизу організацій УПЦ МП щодо підлеглості центрам упливу в Росії. Якщо комісія зафіксує порушення – ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації. У випадку порушень термінів з боку релігійної організації, її діяльність можуть припинити у судовому порядку.

У зв’язку з цим, такої кількості працівників ДЕСС замало, вважає парламентарка. Вона наголошує, що службі треба збільшити штат і виділити для них додаткове фінансування. Відповідні постанови та зміни до бюджету мав би ухвалити Кабінет Міністрів.

Голова ДЕСС Віктор Єленський заявив, що законами «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про національні меншини (спільноти) України» на службу поклали чималий шмат роботи. Окрім цього, ДЕСС опікується низкою питань, які повʼязані з переговорами про вступ України до ЄС і видає мандати для військових капеланів.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила доопрацьований законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій». За нього віддали голоси 265 депутатів. Проєкт закону передбачає заборону російської філії Української православної церкви – УПЦ МП. Законопроєкт стане чинним через 30 днів з дня його публікації. Раніше у коментарі ZAXID.NET парламентарка Наталія Піпа розповіла, пояснила, що буде з релігійними громадами після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.