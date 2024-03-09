Папа Франциск вважає, що Україна може виявитися «сильнішою», якщо «матиме мужність підняти білий прапор»

Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією. Про це 9 березня повідомила агенція Reters.

В інтерв’ю швейцарським ЗМІ (Франциск дав його ще на початку лютого, але текстова версія з’явилася лише зараз, – ред.) Папу запитали про його позицію у дебатах щодо того, чи повинна Україна здатись. На це понтифік відповів, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

«Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести “переговори” – сміливе слово», – сказав 87-річний Папа Франциск.

Понтифік пояснив, що «коли ти зазнаєш поразки, і бачиш що справи йдуть не дуже добре, то потрібно мати мужність домовлятися».

«Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші», – сказав понтифік.

За словами журналістів, Папа Франциск вперше використав такі терміни, як «білий прапор» або «переможений» в обговоренні війни в Україні, раніше він говорив суто про необхідність переговорів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.

25 серпня Папа Римський Франциск звернувся до учасників Всеросійської зустрічі молоді в Санкт-Петербурзі, закликавши молодих російських католиків не забувати про «велику спадщину» РФ. Своїм виступом понтифік спровокував значний скандал. 24 вересня Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна, перш за все, торгівцям зброєю. На його думку, деякі країни «грають в ігри» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань.