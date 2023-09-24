Папа Римський припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні вигідна, перш за все, торгівцям зброєю. На його думку, деякі країни «грають в ігри» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань. Про це понтифік сказав під час спілкування з журналістами в літаку під час перельоту з Марселя до Риму, повідомили Vatican News.

«Ця війна, мені спадає на думку, зумовлена не лише російсько-українською проблемою, але й продажем зброї, торгівлею зброєю», – сказав Папа Римський.

При цьому Папа Франциск відзначив, що сьогодні найприбутковішими є інвестиції у заводи, що виготовляють зброю.

«Український народ — це народ-мученик, який має історію, переповнену мучеництвом, історію, яка викликає біль. Це не вперше він страждає: в часи Сталіна він багато-багато вистраждав», – заявив Папа.

Він додав, що не треба «гратися з мучеництвом цього народу» і слід допомогти йому розв’язати ці справи в найреальніший можливий спосіб.

«Під час війни реальним є можливе, не слід себе обманювати, що, мовляв, завтра двоє лідерів, які в стані війні, сядуть разом за стіл їсти. Але наскільки можливо, куди можемо дійти, смиренно робити можливе. Тепер я бачив, що якась країна робить крок назад, не дає зброю, й починається процес, де напевно мучеником буде український народ. І це погано!», – сказав Франциск.

Речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. Бруні наголосив, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання: «Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю», пише Reuters.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.

25 серпня Папа Римський Франциск звернувся до учасників Всеросійської зустрічі молоді в Санкт-Петербурзі, закликавши молодих російських католиків не забувати про "велику спадщину" РФ. Своїм виступом понтифік спровокував значний скандал.