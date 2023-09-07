Папа Франциск прийняв у Ватикані учасників Синоду Єпископів УГКЦ, який цими днями відбувається в Римі

Єпископи Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) у середу, 6 вересня, зустрілися із Папою Римським Франциском у Ватикані, де «висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу». Про це повідомили в прес-службі УГКЦ у середу, 6 вересня.

Як повідомляється, з ініціативи Папи Франциска зустріч відбулася на годину швидше, «щоб мати можливість довше поспілкуватися з українськими єпископами». За словами глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, «ця зустріч була часом взаємного слухання та нагодою для відвертого і щирого діалогу».

«Єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести «Святого Престолу та Вашої Святості є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність»», – йдеться у повідомленні.

Єпископи пояснили, що російська пропаганда використовує непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, для виправдання та підтримки ідеології «русского мира», тому українські вірні чутливі до слів Папи.

Сам Папа Франциск пояснив свої скандальні слова, сказані до російської молоді, так: «Повертаючись із Монголії, під час розмови з журналістами я сказав, що справжнім болем є, коли культурна спадщина якогось народу проходить «дистиляцію» та піддається маніпуляціям з боку певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває. Великою трагедією є те, коли така ідеологія вривається в Церкву і підміняє собою Христове Євангеліє».

Він також додав: «Окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом».

Єпископи УГКЦ подякували Папі Францискові за постійну підтримку України на міжнародному рівні, його гуманітарні акції, особисті зусилля для звільнення полонених. Синодальні отці попросили Папу Франциска продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема нагадали про священників-редемптористів о. Івана Левицького й о. Богдана Галету, які досі перебувають у російському полоні. На завершення аудієнції від імені єпископів Синоду УГКЦ Блаженніший Святослав подарував Папі деякі особисті речі полонених священників-редемптористів: місійний хрест, молитовник і вервицю.

Зазначається, що такий дар українські єпископи принесли Папі Римському, щоби насамперед подякувати йому за те, що він робить для звільнення українських полонених. Завдяки зусиллям Святого Престолу, інформують в УГКЦ, багато українців повернулися додому з ворожої неволі.

Як повідомляє Vatican News, зустріч тривала майже дві години. У вітальному слові Блаженніший Святослав Шевчук нагадав про болючу ситуацію в Україні, де зростає кількість загиблих, поранених, катованих, та подякував Папі за «прихильність, висловлену в різні способи і за різних нагод». Учасники зустрічі розповіли про страждання українського народу.

Папа назвав війну Росії проти України трагедією, яку переживають українці із «виміром мучеництва», про який недостатньо говориться. Понтифік також висловив свій смуток через відчуття безсилля перед війною, та згадав про українських дітей.

Зауважимо, що ще 25 серпня організувала римо-католицька архієпархія в Москві, російські католики запитали Франциска про його ставлення до Росії. Глава католицької церкви висловив захоплення «присутніми росіянами» та закликав їх не відмовлятися від своєї імперської «спадщини».

«Ви – спадкоємці великої Росії: Росії святих, правителів, Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини», – заявив Франциск. Він закликав «крокувати з цим уперед».

Висловлювання Папи Франциска спровокувало скандал. МЗС України відреагувало на заяви понтифіка і наголосило, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав також відреагував на заяву Папи Франциска. Він заявив, що сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про «велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності» Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.