Папа Франциск закликав росіян «не відмовлятися від спадщини великої Росії»

Папа Римський Франциск під час діалогу з російською молоддю висловив захоплення «великою Росією» та закликав росіян «ніколи не відмовлятися від імперської спадщини». У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що саме такою «імперіалістичною пропагандою» РФ виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст.

У кінці зустрічі, яку ще 25 серпня організувала римо-католицька архієпархія в Москві, російські католики запитали Франциска про його ставлення до Росії. Глава католицької церкви висловив захоплення «великою Росією» та закликав росіян не відмовлятися від своєї імперської «спадщини».

«Ви – спадкоємці великої Росії: Росії святих, правителів, Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини», – заявив Франциск. Він закликав «крокувати з цим уперед».

У відповідь, 28 серпня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що саме такою «імперіалістичною пропагандою», «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

«Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», – зазначив Ніколенко.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав також відреагував на заяву Папи Франциска. Він заявив, що сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про «велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності» Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Також глава УГКЦ каже, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. Блаженніший Святослав також повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному Синоді в Римі та матимуть нагоду донести Папі сумніви й біль українського народу.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас, Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.