Папа Франциск закликав росіян не відмовлятися від своєї імперської «спадщини»

У Папському Представництві заявили, що Папа Римський Франциск є противником і критиком будь-якої форми імперіалізму і поскаржились на хибну інтерпретацію його слів про «спадщину великої Росії». Відповідну заяву 29 серпня було опубліковано на офіційному сайті Апостолської нунціури в Україні [еквівалент посольства].

Папа Римський Франциск під час діалогу з російською молоддю закликав її «ніколи не відмовлятися від спадщини великої Росії» і для прикладу «видатних діячів» навів Петра І і Катерину ІІ.

«Ви – спадкоємці великої Росії: Росії святих, Росії правителів, Росії Петра І і Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, імперії великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви спадкоємці "великої матінки Росії", йдіть уперед з цим», – заявив Франциск.

Коментар представників Ватикану на скандальну заяву по суті суперечить словам Папи. Духівництво заявило, що інтерпретації заяви, згідно з якими Папа Римський закликав росіян брати приклад з історичних діячів, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими поглядами – є хибними.

«Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму в усіх народах і ситуаціях», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час діалогу з російською молоддю закликав її «ніколи не відмовлятися від спадщини великої Росії». У відповідь глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про «велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності» Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що саме такою «імперіалістичною пропагандою», «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

Натомість Кремлю сподобалися слова Папи Франциска. Пропагандистське агентство ТАСС пише, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмітрій Пєсков похвалив Папу за «знання російської історії».