Минулого тижня Папа Римський Франциск відзначився прихильними словами на користь Росії

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost опублікував на обкладинці свого нового випуску автомобіль Папи Римського Франциска із шасі російського танка. Обкладинка номера журналу, який вийде у понеділок, 4 вересня, з’явилася у стрічці видання у X (Twitter), у неділю 3 вересня.

NOWY WPROST



Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?



Tomasz Szadkowski o zagrożeniu sabotażem

Joanna Senyszyn o starcie z Warszawy

Maciej Stuhr o nowym modelu ojcostwa

Ordo… pic.twitter.com/ukLVaJNRzC — WPROST.pl (@TygodnikWPROST) September 3, 2023

Зауважимо, що ще 25 серпня організувала римо-католицька архієпархія в Москві, російські католики запитали Франциска про його ставлення до Росії. Глава католицької церкви висловив захоплення «присутніми росіянами» та закликав їх не відмовлятися від своєї імперської «спадщини».

«Ви – спадкоємці великої Росії: Росії святих, правителів, Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини», – заявив Франциск. Він закликав «крокувати з цим уперед».

Висловлювання Папи Франциска спровокувало скандал. МЗС України відреагувало на заяви понтифіка і наголосило, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав також відреагував на заяву Папи Франциска. Він заявив, що сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про «велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності» Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас, Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.