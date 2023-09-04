Папа Франциск виправдався за згадку російських імператорів
86-річний понтифік сказав, що згадав російських імператорів випадково
Папа Римський Франциск назвав свої нещодавні коментарі про «спадщину великої Росії», під час яких він згадував російських імператорів, «неправильно сформульованими». Відповідну заяву він зробив у понеділок, 4 вересня, під час спілкування з журналістами на папському літаку, повертаючись з Монголії, повідомила агенція Reuters.
Він пояснив, що прагнув нагадати молодим росіянам про їхню велику культурну спадщину, а не політичну. Зі слів 86-річного Папи Франциска, згадувати Петра I та Катерину II під час своєї промови не планував – це раптово спало йому на думку, адже він вивчав історію росії в школі.
«Російська культура має таку красу, таку глибину. Її не можна скасовувати через політичні проблеми», – сказав Франциск.
«Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно», – сказав Франциск, згадавши свого улюбленого російського письменника Фьодора Достоєвського.
Нагадаємо, 25 серпня У незапланованому зверненні до молодих російських католиків під час відеоконференції Папа Франциск згадав про російського імператора Петра I та імператрицю Катерину II, які розширили російську територію, і сказав своїм слухачам, що вони є спадкоємцями «великої російської імперії». Ці коментарі викликали обурення в Україні, оскільки президент Росії Владімір Путін посилався на спадщину російських імператорів, виправдовуючи своє вторгнення в Україну та анексію її території. Ватикан своєю чергою заявив, що слова Папи «неправильно інтерпретували».