Папа Римський у Монголії, 3 вересня 2023

Папа Римський Франциск назвав свої нещодавні коментарі про «спадщину великої Росії», під час яких він згадував російських імператорів, «неправильно сформульованими». Відповідну заяву він зробив у понеділок, 4 вересня, під час спілкування з журналістами на папському літаку, повертаючись з Монголії, повідомила агенція Reuters.

Він пояснив, що прагнув нагадати молодим росіянам про їхню велику культурну спадщину, а не політичну. Зі слів 86-річного Папи Франциска, згадувати Петра I та Катерину II під час своєї промови не планував – це раптово спало йому на думку, адже він вивчав історію росії в школі.

«Російська культура має таку красу, таку глибину. Її не можна скасовувати через політичні проблеми», – сказав Франциск.

«Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно», – сказав Франциск, згадавши свого улюбленого російського письменника Фьодора Достоєвського.

Нагадаємо, 25 серпня У незапланованому зверненні до молодих російських католиків під час відеоконференції Папа Франциск згадав про російського імператора Петра I та імператрицю Катерину II, які розширили російську територію, і сказав своїм слухачам, що вони є спадкоємцями «великої російської імперії». Ці коментарі викликали обурення в Україні, оскільки президент Росії Владімір Путін посилався на спадщину російських імператорів, виправдовуючи своє вторгнення в Україну та анексію її території. Ватикан своєю чергою заявив, що слова Папи «неправильно інтерпретували».