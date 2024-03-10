У Ватикані переконують, що своїми словами про «необхідність підняття білого прапора» Папа Франциск закликав до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Про це 10 березня повідомляє Vatican News.

Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні вдався до роз'яснення інтерв'ю Папи Франциска, у якому Понтифік порадив Україні мати «відвагу білого прапора».

«Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів», – зазначив Бруні.

За його словами, в іншому місці інтерв'ю, «говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію», Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією».

У своєму інтервʼю Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією. Також, відповідаючи на питання про необхідність для України підняти білий прапор, понтифік заявив, що «коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори».

Згодом глава УГКЦ Блаженніший Святослав, під час виступу в Нью-Йорку заявив, що в «Україні нікому й на гадку не спадає здатися».

«Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися», – зазначив глава УГКЦ.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.

25 серпня Папа Римський Франциск звернувся до учасників Всеросійської зустрічі молоді в Санкт-Петербурзі, закликавши молодих російських католиків не забувати про «велику спадщину» РФ. Своїм виступом понтифік спровокував значний скандал. 24 вересня Папа Франциск заявив, що війна в Україні вигідна, перш за все, торгівцям зброєю. На його думку, деякі країни «грають в ігри» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань.