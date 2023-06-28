Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді згадав про незаконність перебування Росії в ООН

Українські активісти оголосили про збір мільйона підписів за виключення Росії з ООН. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський, під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції в середу, 28 червня, наголосив, що Росія потрапила в ООН незаконно.

«На жаль, агресор досі присутній в організаціях, які повинні захищати від агресій. Зокрема, це ООН, де Росії досі дозволено мати вплив у тих чи інших структурах і де Росія зловживає місцем постійного члена Радбезу та правом вето, які захопила, до речі, в порушення Статуту ООН», – сказав президент.

У зв’язку з цим група українських активістів нагадала про свою петицію, зареєстровану ще в липні 2022 року, мета якої – домогтися виключення держави-агресора з ООН.

«Зараз ми маємо винести питання «незаконної присутності росії в ООН» у міжнародний порядок денний та зібрати 1 000 000 підписів під петицією "Геть РФ із ООН". росія боїться не тільки натівської зброї, але й ООНівських санкцій, які можливі лише за умови, що ми викинемо ворога із Радбезу ООН», – наголошується в заяві авторів петиції.

Щоб підписати петицію – перейдіть за цим посиланням. Її текст продубльовано англійською мовою. Наразі її підписали понад 389 тис. людей з усього світу.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці грудня 2022 року Україна ініціювала процес повного виключення Росії з ООН. Зокрема, МЗС України опублікувало докази того, що Росія перебуває в ООН неправомірно.