Радянська символіка є над головною сценою театру

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, що на вул. Городоцькій, 36, провів тендер на ремонт глядацької зали з демонтажем радянської символіки. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, загальна вартість робіт становить майже 190 тис. грн. Переможцем аукціону став підприємець Сергій Питель, який до кінця 2023 року має відремонтувати партер та демонтувати радянську символіку.

«Над головною сценою та по її боках зображена радянська символіка. По центру сцени була величезна зірка. Її ще, здається, у 1990-х роках заклеїли гербом з прапором. Очевидно, тодішня дирекція хотіла замаскувати ці символи й не мала інших можливостей. По боках сцени були плетіння з серпом, молотом і зірками. Ми давно думали це демонтувати, але потрібно було багато часу. Зараз є можливість в самого театру й дуже радіємо, що могли це реалізувати», – розповіли ZAXID.NET у театрі Лесі.

Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, переможець аукціону Сергій Питель понад два роки займається будівництвом, роздрібною торгівлею та ландшафтними роботами. У 2023 році підприємець переміг у 12 тендерах загальною вартістю приблизно 3 млн 250 тис. грн.

Зазначимо, що будинок сучасного театру імені Лесі Українки звели у 1909 році як Католицький дім. Він мав стати центром пропаганди католицизму, але водночас бути клубом, театром та місцем молитви. Впродовж 1948-1954 років там діяв Театр музичної комедії. З 1953 року й до здобуття незалежності приміщення належало Російському драматичному театру Прикарпатського військового округу. Вже після здобуття Україною незалежності у будівлі працював Театр західного оперативного командування, а з 2008 року театр передали на баланс міста Львова.